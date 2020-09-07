Тем, кто, зная о своей болезни, покинул больницу или создал угрозу заражения для других людей, грозит наказание до двух лет лишения свободы. Если это привело к смерти человека, максимальный срок наказания увеличивается до пяти лет.
В Туркменистане, по официальным данным, нет ни одного случая заражения коронавирусом. В стране действует масочный режим и ограничения на работу предприятий. При этом в марте власти запретили журналистам употреблять слово «коронавирус». Его также исключили из специальной брошюры, которую Министерство здравоохранения рассылает в учебные заведения, больницы и на рабочие места.