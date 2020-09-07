Власти Туркменистана пригрозили своим гражданам тюрьмой за уклонение от лечения опасных инфекций. Соответствующие поправки внесли в Уголовный кодекс страны, передает 7 сентября "Интерфакс"

Президент Туркмении подарил сиротам наловленную в отпуске рыбу © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В Туркменистане, по официальным данным, нет ни одного случая заражения коронавирусом. В стране действует масочный режим и ограничения на работу предприятий. При этом в марте власти запретили журналистам употреблять слово «коронавирус». Его также исключили из специальной брошюры, которую Министерство здравоохранения рассылает в учебные заведения, больницы и на рабочие места.