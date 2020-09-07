Киеву необходимо восстановить экономические связи с неподконтрольной частью Луганской области. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, сообщили «Новости Донбасса» 6 сентября

Повторение непройденного. Отмена торгово-экономической блокады Донбасса © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду… Мы ежегодно теряли порядка 2 миллиардов гривен (5,45 миллиарда рублей — ред.). Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 миллиардов гривен (21,8 миллиарда рублей — ред.). Сколько бы дорог мы могли сделать?» — заявил Гайдай.

Он также считает, что экономическая блокада спровоцировала «вымывание» гривны с территории ЛДНР, а ведь валюта также была «определенной привязкой к Украине».

В январе 2017 года ветераны т.н. антитеррористической операции в Донбассе организовали торговую блокаду Донецка и Луганска, в частности, перекрыв железнодорожное грузовое сообщение. Кабмин неоднократно призывал прекратить блокаду из-за ущерба экономике Украины и невозможности поставок дефицитного антрацитового угля, однако блокада не была снята.

В ответ власти ЛДНР заявили о национализации размещенных на своей территории предприятий. Бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко 16 марта 2017 года своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о временном запрете перемещения товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию соприкосновения в Донбассе.

Правительство оценивало потери экономики Украины от торговой блокады Донбасса в 1% ВВП.