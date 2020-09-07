Санкции в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко были необходимы еще шесть лет назад, после Майдана, когда он захватил власть в результате организованного и поддержанного Западом переворота. Об этом политический аналитик Евгений Сатановский написал в своем Telegram

Корнилов объяснил, почему Россия ввела санкции против Порошенко только сейчас © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петра Порошенко в санкционный список.

В этом списке также упоминаются лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, член запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтем Чийгоз, экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко, депутат Верховной Рады Сергей Тарута, бывший представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко и другие — всего 41 человек.

«Они [санкции] были бы более чем уместны, начиная с резни в Одессе. Да и минимум пять лет назад, когда началась гражданская война на Донбассе, которую в Киеве называют "АТО". С первого снаряда и первой пули, выпущенных по мирным людям. С той секунды, когда Крым отрезали от электричества и воды, перекрыв туда дорогу и тем самым совершив преступления против человечества, те самые, за которые надо судить в Гааге, если, конечно, этот суд ещё чего-то стоит…», — считает Евгений Сатановский.

Санкции против Порошенко нужно было вводить за расистские законы против русского языка, снос памятников, десоветизацию и прославление бандеровцев, добавил аналитик.