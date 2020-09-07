Глава Министерства внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в интервью телеканалу СТВ вечером 6 сентября заявил, что 30 силовиков остаются в больницах «с тяжелыми увечьями» из-за акций протеста после президентских выборов

«Обещать – не значит жениться». Белорусский эксперт о российских силовиках в республике © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Он добавил, что сотрудников милиции «пытаются затроллить какими-то синяками (у пострадавших при силовом разгоне участников протестов — ред.)».

«А я скажу так: когда с 9 по 10-е восемь специально совершенных наездов, 11 пострадавших, у некоторых тройные переломы — слава богу, что все живы — это можно сравнить с синяками? Говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире, я в этом уверен», — подчеркнул министр.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них — свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.