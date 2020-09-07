С начала пандемии в мире зафиксировали больше 27 миллионов случаев заболевания Covid-19. При этом по показателю суточного прироста числа заболевших Украина находится на 15-м месте

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк По общему количеству случаев Covid-19 Украина на 24-м месте — 139 171 случай. По суточной заболеваемости на 15-м — 2107 случаев за предыдущие сутки. В десятке по суточной заболеваемости Индия (91 723), США (31 110), Бразилия (14 606), Колумбия (8065), Франция (7071), Аргентина (6986), Мексика (6319), Перу (6275), Россия (5195), Ирак (3651).