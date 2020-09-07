По данным на утро понедельника больше всего случаев заболевания выявили в США (6,2 млн), Бразилии и Индии (по 4,1 млн), России (1 млн). За месяц коронавирусом в мире заразились 8 млн человек.
По общему количеству случаев Covid-19 Украина на 24-м месте — 139 171 случай. По суточной заболеваемости на 15-м — 2107 случаев за предыдущие сутки.
В десятке по суточной заболеваемости Индия (91 723), США (31 110), Бразилия (14 606), Колумбия (8065), Франция (7071), Аргентина (6986), Мексика (6319), Перу (6275), Россия (5195), Ирак (3651).