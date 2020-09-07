Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек обозначил сроки ввода санкций в отношении властей Белоруссии. Об этом 6 сентября сообщает news.ru

Политолог объяснил, почему в Европе не хотят, чтобы Белоруссия пошла по пути Украины © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Он отметил, что изначально в санкционный список входило 20 лиц, ответственных за манипуляции в ходе прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов и применение силы против участников акций протеста.

Однако, пояснил Петржичек, Европа вновь наблюдает жестокое обращение с мирными демонстрантами, так что данный список в ближайшие дни может расшириться.

По словам министра, цель Евросоюза — начать переговоры между белорусскими властями и оппозицией. Кроме того, руководство республики должно выполнить обязательства, проистекающие из членства Белоруссии в ОБСЕ, и обеспечить, в частности, деятельность миссии этой международной организации в Белоруссии.

На днях газета Die Welt сообщила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80% голосов, там начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки людей.