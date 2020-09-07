Ранее Колесникова объявила о создании новой политической партии «Вместе», чьей целью является проведение конституционной реформы, работа над улучшением экономической обстановки, а также предоставление людям возможности проявлять свою гражданскую позицию.
Позднее Тихановская заявила, что, хотя решение штаба Бабарико о создании партии и было «немного неожиданным» для нее, это не противоречит общей цели оппозиционеров.
Колесникова, подчеркнул эксперт, все это время оставалась в Белоруссии, выходила на протесты, у нее уже есть свой политический капитал, и, скорей всего, она его сейчас попробует реализовать в рамках создаваемой партии.
«В рамках лидера протестов. Ну, и дальше уже занять какую-то нишу внутри белорусского политического поля», — считает Дзермант.
Что касается Тихановской, добавил политолог, то она выбрала путь иммиграции и сейчас исполняет роль такого лидера протеста на внешнем контуре, а возвращаться в Белоруссию она явно уже не хочет в том числе потому, что ее обеспечили финансово.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).