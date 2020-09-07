С точки зрения Запада координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова более перспективна, чем экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, поскольку она является публичной фигурой, остающейся внутри Белоруссии. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью «Свободной прессе», опубликованном на днях

«Мы будем идти параллельно»: Тихановская, Колесникова и Цепкало опровергли слухи о расколе оппозиции © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Позднее Тихановская заявила, что, хотя решение штаба Бабарико о создании партии и было «немного неожиданным» для нее, это не противоречит общей цели оппозиционеров.

Колесникова, подчеркнул эксперт, все это время оставалась в Белоруссии, выходила на протесты, у нее уже есть свой политический капитал, и, скорей всего, она его сейчас попробует реализовать в рамках создаваемой партии.

«В рамках лидера протестов. Ну, и дальше уже занять какую-то нишу внутри белорусского политического поля», — считает Дзермант.

Что касается Тихановской, добавил политолог, то она выбрала путь иммиграции и сейчас исполняет роль такого лидера протеста на внешнем контуре, а возвращаться в Белоруссию она явно уже не хочет в том числе потому, что ее обеспечили финансово.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).