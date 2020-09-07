В настоящее время экспорт белорусских нефтепродуктов через Литву продолжается - вне зависимости от риторики обеих сторон. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии Sputnik Латвия

«Был для них богом, а теперь не простит». Эксперт об угрозах Лукашенко и литовском транзите © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает экономические решения в ответ на персональные санкции стран Балтии в отношении белорусского руководства, а правительственные делегации РФ и Белоруссии в ходе переговоров в Минске обсудили возможность переброски нефтяных потоков из литовских портов в российские.

Эксперт отметил, что белорусская сторона до сих пор отнекивалась от российского транзита и ничего через РФ не пускала, даже когда была предоставлена скидка в 50% на перевозки по железной дороге.

«Именно к Минску вопрос, почему он этого не делает. Непонятна официальная позиция Беларуси в долгосрочной перспективе — забудет ли она историю разлада с Прибалтикой. Пока вне зависимости от риторики бизнес сохраняется, и белорусский экспорт через Литву продолжается», — констатировал Юшков.

По его словам, сейчас нефтепродукты с белорусских НПЗ можно экспортировать через российские порты, доставляя их туда по железной дороге, а также возможен вариант перепрофилирования существующих нефтепроводов в нефтепродуктопроводы.

Если же говорить о долгосрочной перспективе, то самый оптимальный вариант — построить нефтепродуктопровод на Усть-Лугу с удобным маршрутом. Однако для каждого варианта нужны гарантии загрузки, а белорусы таких гарантий не дают, подытожил специалист.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).