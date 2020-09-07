На Украине постоянно говорят о неких красных линиях на переговорах по Донбассу, однако в чем именно заключаются эти красные линии, не знают никто. Об этом рассказал депутат Госдумы («Единая Россия») Андрей Козенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Козенко: В Донбассе не верят Украине — там верят в себя и в Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов Витольда Фокина о предоставлении особого статуса Донбассу и всеобщей амнистии в Украине разгорелся политический скандал. Фокин попал на «Миротворец», Турчинов и его сторонники обвиняют Фокина чуть ли не в госизмене, а глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что слова Фокина — его личная позиция, а не позиция офиса Зеленского.

«С мифическими "красными линиями" на Украине как тряслись при Порошенко, так и продолжают трястись при Зеленском. О чем идет речь, при этом никому не известно. Видимо, пересмотрели западных фильмов», — подчеркнул парламентарий.

Для руководства Украины никаких линий и границ не существует, о чем свидетельствуют террористические атаки на мирных жителей Донбасса, запрет русского языка, георгиевских лент, российской и советской символики, праздников, традиций, культуры в отношении своих же граждан, категоричен Козенко.

Единственная красная линия, которая имеет какое-либо логическое объяснение в данном случае, — это красная линия позора киевских властей, которые продолжают разваливать страну и продолжают позорную войну в Донбассе, но и тут они уже далеко за гранью, добавил политик.

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