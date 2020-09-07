При президентстве Владимира Зеленского на Украине продолжаются разоблачения неких «шпионов», действующих в соцсетях, поскольку у спецслужб огромные бюджеты, раздутые штаты, и им приходится это как-то оправдывать. Об этом рассказал адвокат Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

Гожый: СБУ при Зеленском сажает за репосты и считает лайки © Facebook, Андрей Гожый

По его словам, не каждый из таких «шпионов» находит возможность нанять защитника, не у каждого есть силы бороться за правду в таком государстве, и многие, не видя другого выхода, признают вину, хотя и вины никакой нет.

«Но я хотел бы предостеречь людей, которые подписывают такие добровольные признания. Да, возможно, тактически вы выиграете, получите условный срок. Но запомните: пройдёт время, ваши дети захотят поехать в Европу, поступить на государственную службу, делать карьеру — а у них будет клеймо, что родители были государственными преступниками. И тогда уже никто не будет разбираться, как и что, за репост вас осудили или за что другое», — подчеркнул Гожый.

Юрист добавил, что сам президент Зеленский либо запуган силовыми структурами, либо вообще не понимает, что происходит.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.