«Бюджеты у спецслужб огромные, штаты раздутые. Надо же им результат показывать? Вот они и находят таких почтальонов, учителей и т.д», — пояснил эксперт.
По его словам, не каждый из таких «шпионов» находит возможность нанять защитника, не у каждого есть силы бороться за правду в таком государстве, и многие, не видя другого выхода, признают вину, хотя и вины никакой нет.
«Но я хотел бы предостеречь людей, которые подписывают такие добровольные признания. Да, возможно, тактически вы выиграете, получите условный срок. Но запомните: пройдёт время, ваши дети захотят поехать в Европу, поступить на государственную службу, делать карьеру — а у них будет клеймо, что родители были государственными преступниками. И тогда уже никто не будет разбираться, как и что, за репост вас осудили или за что другое», — подчеркнул Гожый.
Юрист добавил, что сам президент Зеленский либо запуган силовыми структурами, либо вообще не понимает, что происходит.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.