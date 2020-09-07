Ранее Литва ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. В свою очередь Лукашенко заявлял, что Минск может переориентировать все торговые потоки с портов Литвы на альтернативные.
Сегодня Лукашенко твердо заявляет, что он на стороне России, подчеркнул эксперт.
«Он сейчас сам будет вводить санкции против Литвы и Латвии — закроет все пути в Азию и таким образом оторвет Евросоюз, то есть Балтийские страны, от Шёлкового пути в Китай. Это сильно ударит по экономике стран Балтии», — констатировал Рар.
Это также будет означать, что у Евросоюза нет таких рычагов давления, какие были раньше, добавил политолог.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).