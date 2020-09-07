Президент Белоруссии Александр Лукашенко может перекрыть для Балтийских стран торговые пути в Азию, что крайне негативно скажется на экономике государств. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в эфире радио Baltkom

Немецкий эксперт Рар объяснил, почему Европа отказалась от финансирования Беломайдана © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко. В свою очередь Лукашенко заявлял, что Минск может переориентировать все торговые потоки с портов Литвы на альтернативные.

Сегодня Лукашенко твердо заявляет, что он на стороне России, подчеркнул эксперт.

«Он сейчас сам будет вводить санкции против Литвы и Латвии — закроет все пути в Азию и таким образом оторвет Евросоюз, то есть Балтийские страны, от Шёлкового пути в Китай. Это сильно ударит по экономике стран Балтии», — констатировал Рар.

Это также будет означать, что у Евросоюза нет таких рычагов давления, какие были раньше, добавил политолог.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).