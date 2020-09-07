Если исходить из того, что протесты в Белоруссии организовывали польские спецслужбы и ориентированная на Польшу внутрибелорусская оппозиция, в том числе среди белорусской власти, то, безусловно, эти протесты своей цели не достигли. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: На Украине ликвидация государственности, а в Белоруссии кончилась абсолютная власть Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

Что касается Лукашенко, продолжил политолог, то он достиг локального успеха, подавив выступления.

Но дело в том, подчеркнул Ищенко, что Лукашенко абсолютно все равно, как будет меняться система власти в Белоруссии, потому что либо ее разрушат, как на Украине, в результате государственного переворота, либо Белоруссия будет реформироваться в общее с Россией пространство.

В любом случае, добавил специалист, абсолютная власть Лукашенко все равно кончилась: если он не начнет реформы, то его рано или поздно свергнут, а если он начнет реформы, то ему придется уйти самому, потому что вне режима личной власти он управлять не умеет.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).