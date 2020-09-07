Литва никогда по-настоящему не боялась потерять белорусский транзит, ведь для Вильнюса экономика глубоко вторична. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в комментарии Sputnik Латвия

«Был для них богом, а теперь не простит». Эксперт об угрозах Лукашенко и литовском транзите © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool Александра Лукашенко. В свою очередь Лукашенко заявлял, что Минск может переориентировать все торговые потоки с портов Литвы на альтернативные.

Эксперт отметил, что политика властей Литвы уже привела к гибели бюджетообразующих предприятий и уничтожению целых городов.

«Если безумная политика геополитического мессианства на постсоветском пространстве в случае с Беларусью доведет до банкротства Клайпедский порт, Клайпеду ожидает участь города-призрака», — категоричен Носович.

По его мнению, литовские политики считают себя борцами с Российской империей во всех ее проявлениях, начиная со средневековой Московии и до путинской России, поэтому для них глубоко вторично, что будет с Клайпедским портом и десятками тысяч человек.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).