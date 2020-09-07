«Ему удалось сохранить власть, просто так его не сковырнешь. Эти технологии рассчитаны на бесхребетных хомячков и на людей, которые уже почти полностью растворены этой кислотой непротивления, общим ботанизмом. Такие люди, как Лукашенко, Каддафи и многих других, можно называть устаревшими, и в известном смысле это так, но к ним эти современные политтехнологические методы не подходят», — пояснил эксперт.
Мамонтов также отметил, что Белоруссии не стоит рассчитывать на вступление в Евросоюз, поскольку власть Лукашенко и своеобразная система планирования жизни и ее администрирование не устраивает глобалистов, и они готовы только разорить республику.
По его мнению, если Россия политически грамотно проведет конец этого и следующий год, то Украина и Белоруссия будут иметь совершенно разный вид.
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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).