Технологии цветных революций не сработали на президенте Белоруссии Александре Лукашенко в том числе потому, что он является политиком старой формации. Об этом рассказал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Мамонтов: Технологии «цветных революций» рассчитаны на бесхребетных хомячков © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Мамонтов также отметил, что Белоруссии не стоит рассчитывать на вступление в Евросоюз, поскольку власть Лукашенко и своеобразная система планирования жизни и ее администрирование не устраивает глобалистов, и они готовы только разорить республику.

По его мнению, если Россия политически грамотно проведет конец этого и следующий год, то Украина и Белоруссия будут иметь совершенно разный вид.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).