Проигрыш Петра Порошенко Владимиру Зеленскому на выборах президента Украины уже свидетельствует о том, что в вопросе Донбасса рядовые украинские граждане хотят установления мира. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Белик в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Белик: Западу мир в Донбассе не нужен. Он нужен только России © РИА Новости, Владимир Трефилов Витольда Фокина, который выступил за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и за всеобщую амнистию, было согласовано с властями, и ставило своей целью проверить общественное мнение.

«Если говорить про "прощупывание почвы" политтехнологами или властью, то, мне кажется, позиция населения страны была заявлена в ходе последних выборов президента и парламента. Условный "президент войны" Порошенко проиграл "президенту примирения" Зеленскому: простым людям нужен мир», — уверен парламентарий.

Официальный Киев систематически затягивает реальные шаги по деэскалации конфликта на востоке Украины, в угоду своих политических интересов избегает конкретных действий, и этим вызвана настолько противоречивая реакция руководства страны на слова Витольда Фокина, подчеркнул Белик.

Озвученный им алгоритм действий не является чем-то новым, потому что все шаги прописаны в Минских соглашениях, но на фоне слов Фокина, который говорит о реальном компромиссе и шагах навстречу друг другу, позиции Владимира Зеленского и Андрея Ермака выглядят непоследовательно, добавил депутат.

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