Ранее некоторые эксперты высказали предположение, что заявление замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина, который выступил за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и за всеобщую амнистию, было согласовано с властями, и ставило своей целью проверить общественное мнение.
«Если говорить про "прощупывание почвы" политтехнологами или властью, то, мне кажется, позиция населения страны была заявлена в ходе последних выборов президента и парламента. Условный "президент войны" Порошенко проиграл "президенту примирения" Зеленскому: простым людям нужен мир», — уверен парламентарий.
Официальный Киев систематически затягивает реальные шаги по деэскалации конфликта на востоке Украины, в угоду своих политических интересов избегает конкретных действий, и этим вызвана настолько противоречивая реакция руководства страны на слова Витольда Фокина, подчеркнул Белик.
Озвученный им алгоритм действий не является чем-то новым, потому что все шаги прописаны в Минских соглашениях, но на фоне слов Фокина, который говорит о реальном компромиссе и шагах навстречу друг другу, позиции Владимира Зеленского и Андрея Ермака выглядят непоследовательно, добавил депутат.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.