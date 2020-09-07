Западные страны в принципе могли бы оказать давление на Украину и заставить ее выполнять Минские соглашения, но на самом деле они в этом не заинтересованы. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Белик в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Белик: Западу мир в Донбассе не нужен. Он нужен только России © РИА Новости, Владимир Трефилов

Единственным государством, которому необходимо восстановление мира, была и остается Россия, но украинская власть не просто не готова ее слушать, но и винит во всех своих бедах, подчеркнул Белик.

Политик добавил, что те категории украинского общества, которые реально заинтересованы в установлении мира в Донбассе, не обладают ресурсами для его достижения.

При этом, по его мнению, «партии войны» компромисс не нужен, поскольку он выбивает из-под ног ее членов идеологическую почву, смысл существования и возможность получения финансирования.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.