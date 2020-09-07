Дмитрий Белик: Западу мир в Донбассе не нужен. Он нужен только России
Дмитрий Белик: Западу мир в Донбассе не нужен. Он нужен только России
© РИА Новости, Владимир Трефилов
«Западные партнеры Киева в принципе могли бы заставить его выполнить условия Минского соглашения, но объективно им это не надо. Сохранение напряженности в одной из ключевых стран региона, на границах с Россией выгодно всем игрокам большой геополитической игры», — считает парламентарий.

Единственным государством, которому необходимо восстановление мира, была и остается Россия, но украинская власть не просто не готова ее слушать, но и винит во всех своих бедах, подчеркнул Белик.

Политик добавил, что те категории украинского общества, которые реально заинтересованы в установлении мира в  Донбассе, не обладают ресурсами для его достижения.

При этом, по его мнению, «партии войны» компромисс не нужен, поскольку он выбивает из-под ног ее членов идеологическую почву, смысл существования и возможность получения финансирования.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

 