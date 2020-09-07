«Западные партнеры Киева в принципе могли бы заставить его выполнить условия Минского соглашения, но объективно им это не надо. Сохранение напряженности в одной из ключевых стран региона, на границах с Россией выгодно всем игрокам большой геополитической игры», — считает парламентарий.
Единственным государством, которому необходимо восстановление мира, была и остается Россия, но украинская власть не просто не готова ее слушать, но и винит во всех своих бедах, подчеркнул Белик.
Политик добавил, что те категории украинского общества, которые реально заинтересованы в установлении мира в Донбассе, не обладают ресурсами для его достижения.
При этом, по его мнению, «партии войны» компромисс не нужен, поскольку он выбивает из-под ног ее членов идеологическую почву, смысл существования и возможность получения финансирования.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.