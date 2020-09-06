Ранее Лукашенко, против которого Вильнюс ввел санкции, заявил, что Литве следует заниматься своими проблемами и не лезть в дела соседей, которые к ней хорошо относились и «в какой-то степени кормили и кормят».
Парламентарий напомнил, что сейчас Литва живет по конституции 1938 года, когда столицей страны был не Вильнюс, а Каунас, при этом отметив, что в стране после 1989 года прошла десоветизация.
«Так что раз речь об историческом ревизионизме, то Литве, ради чистоты совет, нужно не брать, а отдать Белоруссии и Вильнюс и Клайпеду», — написал Жириновский.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).