Литва фактически открытым текстом говорит о необходимости провести раздел Белоруссии без Александра Лукашенко. Но на самом деле это Литва должна отдать Минску часть своих территорий. Такое мнение выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram

Жириновский объяснил, почему Россия должна подогнать танки к границам Украины и Польши © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Парламентарий напомнил, что сейчас Литва живет по конституции 1938 года, когда столицей страны был не Вильнюс, а Каунас, при этом отметив, что в стране после 1989 года прошла десоветизация.

«Так что раз речь об историческом ревизионизме, то Литве, ради чистоты совет, нужно не брать, а отдать Белоруссии и Вильнюс и Клайпеду», — написал Жириновский.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).