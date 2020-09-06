Дипломат посетовал, что Киеву необходимо через своих агентов влияния распространять в России «здоровые зерна», но эта возможность упущена.
«Нам надо усиливать тех, кто способен воспринять Украину как независимое государство», —считает Филипчук.
Также, по его мнению, Евросоюз является очень конструктивным партнером, но в Киеве не получают того уровня обратной реакции, который соответствовал бы их устремлениям.
Вашингтон, добавил он, тоже не является безоговорочным партнером для Киева, поскольку то, что получила Украина от американских партнеров, очень далеко от того, что могла бы дать сверхдержава.
Ранее правительство РФ расширило персональные санкции против «вышедших в тираж» деятелей украинской политики, куда попал в том числе бывший президент Петр Порошенко.