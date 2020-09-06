Киев потерял шанс организовать в России свою «пятую колонну». Такое мнение выразил бывший советник президента Украины по вопросам внешней политики Василий Филипчук в публикации для издания «Апостроф»

Корнилов объяснил, почему Россия ввела санкции против Порошенко только сейчас © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Нам надо усиливать тех, кто способен воспринять Украину как независимое государство», —считает Филипчук.

Также, по его мнению, Евросоюз является очень конструктивным партнером, но в Киеве не получают того уровня обратной реакции, который соответствовал бы их устремлениям.

Вашингтон, добавил он, тоже не является безоговорочным партнером для Киева, поскольку то, что получила Украина от американских партнеров, очень далеко от того, что могла бы дать сверхдержава.

Ранее правительство РФ расширило персональные санкции против «вышедших в тираж» деятелей украинской политики, куда попал в том числе бывший президент Петр Порошенко.