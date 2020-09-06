Участники многотысячной протестной акции в Минске начали массово покидать участок на проспекте Победителей, где выставлены ограждения, за которыми расположена резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом 6 сентября сообщает корреспондент РИА Новости с места событий

Эксперт объяснил, когда именно и чем закончатся белорусские протесты © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Отмечается, что за последние часы на этом участке улицы скопились тысячи человек, однако начавшийся примерно в 16 часов дождь заставил многих протестующих отступить. Спустя примерно час толпа стала заметно редеть, и участники акции начали сотнями двигаться от резиденции Лукашенко.

«Сейчас они идут к знаменитой стеле "Минск — город-герой", которая также является одним из наиболее популярных пунктов сбора у протестующих», — говорится в сообщении.

Журналисты указывают, что за прошедшие часы между протестующими и силовиками, стоящими за ограждениями, не было никаких столкновений, и что участники протестной акции вели себя мирно.

«Отступая к стеле, они продолжают скандировать протестные лозунги, бить в барабаны. Несмотря на массовый исход протестующих возле ограждений по-прежнему остаются несколько тысяч человек», — пишет агентство.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).