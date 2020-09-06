Министр уточнил, что эти полеты осуществляются большим количеством самолетов НАТО.
«Настораживает больше другое: если раньше это была в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов», — сказал Шойгу.
В качестве примера глава оборонного ведомства привел первое за долгое время приближение к российским границам американских стратегических тяжелых бомбардировщиков B52.
«Мы понимаем такую активность, понимаем, с чем она связана», — он.
По его мнению, у России нет другого выбора — ей приходится быть сильной, и сейчас делается все, чтобы стране ничего не угрожало.