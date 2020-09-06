Российские истребители в последнее время регулярно поднимаются в небо на перехват разведывательных самолетов и бомбардировщиков, имитирующих нанесение ракетных ударов. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24»

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«Настораживает больше другое: если раньше это была в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов», — сказал Шойгу.

В качестве примера глава оборонного ведомства привел первое за долгое время приближение к российским границам американских стратегических тяжелых бомбардировщиков B52.

«Мы понимаем такую активность, понимаем, с чем она связана», — он.

По его мнению, у России нет другого выбора — ей приходится быть сильной, и сейчас делается все, чтобы стране ничего не угрожало.