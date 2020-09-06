В воскресенье в Минске противники Лукашенко проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста. МВД заявило, что милиция будет нести службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск.
Отмечается, что на протяжении последних полутора часов толпа стояла лицом к лицу с сотрудниками правоохранительных органов, скандировала протестные лозунги и не предпринимала никаких активных действий.
«Силовики, стоящие за ограждениями, вдоль которых выложена колючая проволока, никак не вмешивались в происходящее», — говорится в сообщении.
Позднее внезапно начавшийся ливень вынудил многих протестующих отойти от оцепления и переместиться в близлежащие гостиницы и автопарки, однако место ушедших тут же заняли новые участники.
Периодически из близлежащих зданий через громкоговорители звучат призывы к протестующим разойтись, однако толпа никак на них не реагирует.
«На крышах и в окнах двух высотных гостиниц, находящихся вблизи ограждений, корреспондент РИА Новости заметил людей в черной форме и балаклавах», — пишет агентство.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).