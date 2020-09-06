Внезапно начавшийся ливень заставил отступить часть митингующих, собравшихся в Минске на проспекте Победителей возле заграждений, за которыми расположена резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом 6 сентября сообщает корреспондент РИА Новости с места событий

Бородай объяснил, почему протесты в Белоруссии хитрее и опаснее киевского Майдана © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Отмечается, что на протяжении последних полутора часов толпа стояла лицом к лицу с сотрудниками правоохранительных органов, скандировала протестные лозунги и не предпринимала никаких активных действий.

«Силовики, стоящие за ограждениями, вдоль которых выложена колючая проволока, никак не вмешивались в происходящее», — говорится в сообщении.

Позднее внезапно начавшийся ливень вынудил многих протестующих отойти от оцепления и переместиться в близлежащие гостиницы и автопарки, однако место ушедших тут же заняли новые участники.

Периодически из близлежащих зданий через громкоговорители звучат призывы к протестующим разойтись, однако толпа никак на них не реагирует.

«На крышах и в окнах двух высотных гостиниц, находящихся вблизи ограждений, корреспондент РИА Новости заметил людей в черной форме и балаклавах», — пишет агентство.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).