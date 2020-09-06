Около десятка армейских БТР, которые находятся у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске, выстроились на проспекте Победителей в тылу у цепи ОМОН. Об этом 6 сентября сообщает корреспондент РИА Новости с места событий

«В Белоруссии протесты были изначально обречены» — Кость Бондаренко © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Движение автомобилей по проспекту перекрыто. От забора Дворца независимости поперек проспекта выстроилась цепь ОМОН с заградительными машинами. Омоновцы вооружены дубинками и щитами», — говорится в сообщении.

Журналисты также отмечают, что в тылу цепи также находится большое количество милицейской спецтехники: автозаки, водометы, грузовики внутренних войск и автобусы, к тому же на месте дежурит скорая помощь.

Протестующие идут по проспекту Победителей в сторону резиденции Лукашенко, скандируют лозунги, несут бело-красно-белые флаги, часть вышла на дорогу для машин.

Кроме того, в Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом, он либо не работает совсем, либо работает очень медленно.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).