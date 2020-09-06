«Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача — сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и ИТ, своеобразной украинской Кремниевой долиной», — заявил президент.
По его мнению, регион будет быстро развиваться.
Кремниевая долина, с которой Зеленский сравнил Харьков, — это часть американского штата Калифорния, также известная как Силиконовая долина. В Кремниевой долине сосредоточена примерно половина всего научно-технического потенциала США в сфере разработки и производства компьютеров и их составляющих, особенно микропроцессоров, а также программного обеспечения, устройств мобильной связи и биотехнологий.