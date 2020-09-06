Президент Украины Владимир Зеленский заявил о задачах сделать Харьков столицей оборонпрома, машиностроения и ИТ. Он написал об этом на своей странице в Facebook 6 сентября

Зеленский в Париже порассуждал об успехах IT-сектора Украины © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк заявил президент.

По его мнению, регион будет быстро развиваться.

Кремниевая долина, с которой Зеленский сравнил Харьков, — это часть американского штата Калифорния, также известная как Силиконовая долина. В Кремниевой долине сосредоточена примерно половина всего научно-технического потенциала США в сфере разработки и производства компьютеров и их составляющих, особенно микропроцессоров, а также программного обеспечения, устройств мобильной связи и биотехнологий.