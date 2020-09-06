Нардепы от фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь» обратились к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой с требованием привлечь к уголовной ответственности руководителя националистической партии «Национальный корпус» Андрея Билецкого, передает «112 Украина» 6 сентября

Безпалько сказал, почему на самом деле атакуют «Оппозиционную платформу» © Telegram-канал The Kyva

«Это свидетельствует о том, что указанное нападение, а также другие нападения на граждан, которые поддерживают оппозицию, и на офисы политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" организовывает и финансирует именно А. Билецкий и другие руководители "Национального корпуса", "Национальных дружин", прочих радикальных группировок, прикрывая это "уличными акциями"», — говорится в обращении.

Депутаты призвали возбудить против Билецкого уголовное дело по статьям «Создание и руководство преступной организацией», «Организация совершения группой лиц хулиганских действий с применением предметов, специально приспособленных и заранее приготовленных для нанесения телесных повреждений» и «Организация покушения на умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских мотивов, по предварительному сговору группой лиц».

Ранее, 27 августа, вблизи города Люботина в Харьковской области был расстрелян микроавтобус Mercedes, в котором находились 20 человек. Неизвестные, заблокировав движение автомобилем Mitsubishi, заставили микроавтобус остановиться, а затем совершили нападение на его пассажиров — членов общественного движения «Патриоты — За жизнь». Также злоумышленники порезали шины, разбили камнями стекло и обстреляли из травматического оружия микроавтобус.

В результате нападения четверо пассажиров микроавтобуса пострадали. По подозрению в совершении преступления задержали 14 жителей Днепра в возрасте от 18 до 33 лет. Им инкриминируют хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщил народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, обстреляли автобус активисты «Азова» и «Национального корпуса».