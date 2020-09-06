Белорусская оппозиция готова говорить все что угодно, чтобы втянуть президента Александра Лукашенко в переговорный процесс, как на Украине втянули Виктора Януковича. Об этом рассказал политический философ Антон Розенвайн в интервью изданию Украина.ру

Антон Розенвайн: Вероятность Третьей мировой из-за инспирирования НАТО переворота в Белоруссии высока © kp.ru Дмитрий Песков заявлял, что Россия положительно оценивает слова членов Координационного совета оппозиции Белоруссии, что они готовы к конструктивной работе с Россией.

«Оппозиция готова говорить все что угодно, чтобы втянуть Лукашенко в переговорный процесс, как в Украине вытянули Януковича — чтобы Лукашенко выполнял свою часть, а оппозиция, которая всегда может сослаться на невозможность контролировать майдан, нет», — считает эксперт.

Россия, разумеется, будет дипломатично приветствовать готовность к диалогу, но это не означает, что эти слова Пескова следует принимать всерьёз, уверен Розенвайн.

Также, по его мнению, нельзя воспринимать всерьез заявления еврочиновников о том, как ей Европе не нужна еще одна Украина.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).