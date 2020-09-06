Вне зависимости от того, как будут разворачиваться события в Белоруссии, единоличной власти Александра Лукашенко все равно приходит конец. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: На Украине ликвидация государственности, а в Белоруссии кончилась абсолютная власть Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

Политолог отметил, что Лукашенко достиг локального успеха, подавив выступления, но ему абсолютно все равно, как будет меняться система власти в Белоруссии: ее разрушат, как на Украине, в результате государственного переворота, или Белоруссия будет реформироваться в общее с Россией пространство.

Ищенко добавил, что осенью развернется борьба Лукашенко с оппозицией, а также борьба части белорусской элиты вместе с Россией за укрепление российских позиций и части белорусской элиты против укрепления российских позиций в Белоруссии.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).