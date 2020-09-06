В воскресенье в Минске должен состояться «Марш единства» против действующей власти Белоруссии, в том числе против результатов прошедших выборов, на которых победил Александр Лукашенко.
«6 сентября в 12.30 (совпадает с мск), в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа". Поезда следуют без остановки на данных станциях», — говорится в сообщении.
Немногим позднее пресс-служба метрополитена также сообщила, что в 12.47 на вход и выход закрыта станция метро «Пушкинская», где начали скапливаться протестующие, и что поезда следуют без остановки на ней.
Отмечается, что минский метрополитен приносит горожанам извинения за временные неудобства.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).