Несколько станций метро в центре Минска временно закрыты на вход и выход на фоне планируемой в воскресенье несанкционированной акции протеста. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба метрополитена

Ищенко сказал, что начнется в Белоруссии этой осенью © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко.

«6 сентября в 12.30 (совпадает с мск), в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа". Поезда следуют без остановки на данных станциях», — говорится в сообщении.

Немногим позднее пресс-служба метрополитена также сообщила, что в 12.47 на вход и выход закрыта станция метро «Пушкинская», где начали скапливаться протестующие, и что поезда следуют без остановки на ней.

Отмечается, что минский метрополитен приносит горожанам извинения за временные неудобства.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).