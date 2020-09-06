Олег Царев: Зеленский понимает, что тот, кто руководит улицей, будет управлять страной
Олег Царев: Зеленский понимает, что тот, кто руководит улицей, будет управлять страной
© РИА Новости, Нина Зотина
Все понимают, продолжил эксперт, что снятие Дениса Шмыгаля, который ничем себя не проявил, и министров, которые ничем себя не проявили, может быть, добавит несколько процентов рейтинга Зеленскому.

«Решение не принято, но вопросы по рокировкам обсуждаются», — указал Царев.

По его мнению, сейчас обсуждать перспективы нового начальника Главного управления Разведки Кирилла Буданова нет смысла, поскольку новый геополитический шторм на Украине все расставит по своим местам.

В любом случае нет сомнений, что без ЦРУ и посольства США новый руководитель ГУР не будет назначен, добавил экс-депутат.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

 