Все понимают, продолжил эксперт, что снятие Дениса Шмыгаля, который ничем себя не проявил, и министров, которые ничем себя не проявили, может быть, добавит несколько процентов рейтинга Зеленскому.
«Решение не принято, но вопросы по рокировкам обсуждаются», — указал Царев.
По его мнению, сейчас обсуждать перспективы нового начальника Главного управления Разведки Кирилла Буданова нет смысла, поскольку новый геополитический шторм на Украине все расставит по своим местам.
В любом случае нет сомнений, что без ЦРУ и посольства США новый руководитель ГУР не будет назначен, добавил экс-депутат.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.