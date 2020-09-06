В Центральной избирательной комиссии Украины рассказали, каких правил нужно будет придерживаться во время проведения местных выборов. Об этом руководитель рабочей группы ЦИК, которая готовит рекомендации по проведению местных выборов в условиях пандемии коронавируса, Сергей Постивый сообщил в интервью изданию «Фокус» 5 сентября

В Центризбирком Украины накануне местных выборов проник коронавирус © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк рассказал Постивый.

Также членам комиссий рекомендуют носить защитные очки или индивидуальные экраны, а избирателям советуют приходить на выборы со своими ручками для голосования.

В субботу, 5 сентября, на Украине официально стартовал избирательный процесс по проведению местных выборов, назначенных на 25 октября.