«[Нужно] соблюдать дистанцию на участках — для этого необходимо маркирование ограничительных полос на полу, проводить регулярную санитарную обработку контактных поверхностей (дверных ручек, перил, сидений), заходить в помещение только в масках. Столы членов избирательной комиссии должны стоять друг от друга на расстоянии не менее 1 м. На входе в избирательный участок будут антисептики для рук, а также места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты после использования», — рассказал Постивый.
Также членам комиссий рекомендуют носить защитные очки или индивидуальные экраны, а избирателям советуют приходить на выборы со своими ручками для голосования.
В субботу, 5 сентября, на Украине официально стартовал избирательный процесс по проведению местных выборов, назначенных на 25 октября.