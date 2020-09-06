Рядом с площадью Независимости в центре Минска, где ожидается несанкционированная акция оппозиции, замечена спецтехника, в том числе водометы. Об этом 6 сентября сообщает корреспондент РИА Новости с места событий

Белорусский эксперт сказал, когда Лукашенко примет новую Конституцию и будут новые выборы © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool Александр Лукашенко.

Отмечается, что сама площадь перекрыта заграждениями, на ней дежурят сотрудники милиции.

«На площади бойцов других ведомств не замечено, но рядом с водометами и микроавтобусами без номеров, находящимися справа от здания БГПУ, дежурят бойцы внутренних войск, среди них есть "краповые береты"», — говорится в сообщении.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).