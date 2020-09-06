Президент Украины Владимир Зеленский предлагал Арсену Авакову должность вице-премьера, чтобы его формально повысить, но лишить реальной власти. Аваков в свою очередь заявил, что согласен только на премьерский пост. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

СБУ возглавит «убийца» Авакова: Царев раскрыл план Зеленского по смещению главы МВД © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его сведениям, сейчас весьма успешно конфликтует с Аваковым глава СБУ Иван Баканов, но генеральный прокурор Ирина Венедиктова не готова на идти конфликт.

«И мы видим, что нет ни уголовных дел, ни посадок. Рокировка, которую сейчас обсуждают в администрации президента, — это Валерий Кондратюк уходит в СБУ, Баканов с руководителя СБУ уходит на Генеральную прокуратуру, Венедиктовой, чтобы не обидеть, отдают Министерство юстиции, там она будет на своем месте», — считает Царев.

Политик добавил, что если Зеленский хочет сохранить власть, он должен снять Авакова с поста министра внутренних дел, чтобы лишить его контроля над улицей и радикальными националистами.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.