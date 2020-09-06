«Это выбило Зеленского из колеи, и Валерий Кондратюк (ныне глава Службы внешней разведки Украины. — Ред) предложил свои услуги: назначьте меня руководителем СБУ, и я принесу голову Авакова», — сказал эксперт.
По его сведениям, сейчас весьма успешно конфликтует с Аваковым глава СБУ Иван Баканов, но генеральный прокурор Ирина Венедиктова не готова на идти конфликт.
«И мы видим, что нет ни уголовных дел, ни посадок. Рокировка, которую сейчас обсуждают в администрации президента, — это Валерий Кондратюк уходит в СБУ, Баканов с руководителя СБУ уходит на Генеральную прокуратуру, Венедиктовой, чтобы не обидеть, отдают Министерство юстиции, там она будет на своем месте», — считает Царев.
Политик добавил, что если Зеленский хочет сохранить власть, он должен снять Авакова с поста министра внутренних дел, чтобы лишить его контроля над улицей и радикальными националистами.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.