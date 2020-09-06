«Американский аналитик Григорий Иоффе написал, что чистенькую аккуратную Белоруссию с ее показателями бери и принимай в Евросоюз. Но там есть маленький пустяк: Лукашенко и своеобразная система планирования жизни и ее администрирование, которое не устраивает глобалистов. Поэтому ни в какой Евросоюз никакую Белоруссию не примут, а разорить разорят», — указал эксперт.
Мамонтов отметил, что Лукашенко удалось сохранить власть, поскольку на нем не сработали технологии цветных революций.
Он добавил, что антироссийского компонента в белорусском движении нет, и если Россия политически грамотно проведем конец этого и следующий год, кризисная ситуация в Белоруссии завершится благополучно.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).