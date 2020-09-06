Белоруссии не стоит рассчитывать на вступление в Евросоюз, поскольку власть Александра Лукашенко и своеобразная система планирования жизни и ее администрирование не устраивает глобалистов. Об этом рассказал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Мамонтов: Технологии «цветных революций» рассчитаны на бесхребетных хомячков © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Мамонтов отметил, что Лукашенко удалось сохранить власть, поскольку на нем не сработали технологии цветных революций.

Он добавил, что антироссийского компонента в белорусском движении нет, и если Россия политически грамотно проведем конец этого и следующий год, кризисная ситуация в Белоруссии завершится благополучно.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).