Россия не ввела санкции против Петра Порошенко, когда он еще был президентом Украины, потому что рассчитывала на какой-то диалог с руководством этой страны. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в комментарии Федеральному агентству новостей

«Знак качества»: Порошенко отреагировал на российские санкции против него © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петр Порошенко. Сам Порошенко счел эти санкции «государственной наградой».

Когда ограничительные списки создавались впервые, пояснил эксперт, было принято решение не включать в них действующего главу государства, а также министров с целью сохранить хоть какие-то возможности для ведения диалога с руководством Украины.

«Теперь же, когда пришло время списки расширить, а Порошенко, на свою беду, уже не является президентом, вполне логично, что он в них попал — по совокупности, так сказать, своих достижений», — указал Корнилов.

Политолог при этом отметил дипломатичность подхода России в этом вопросе — в отличие, например, от стран Прибалтики, которые не постеснялись ввести санкции против действующего и по сей день президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Он добавил, что свое попадание в санкционный список РФ Порошенко будет использовать в целях пиара, бравируя этим перед своей аудиторией в преддверии местных выборов.