Около 30 украинских горняков остаются протестовать под землей на шахте «Октябрьская» в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом глава независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook 6 сентября

Почти сорок горняков в День шахтера на Украине бастуют под землей из-за долгов по зарплате © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Четвертые сутки под землей остаются 29 горняков. Акция протеста осложняется специфическими, неблагоприятными условиями в шахте по добыче железной руды — высоким уровнем влажности, интенсивным распространением грибка, который съедает все вокруг. Протестующие говорят, что уже чувствуют его влияние и на легких, и на коже. Администрация предприятия исчезла — не выходит на связь», — написал Волынец.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.

В июле Волынец сообщал, что, по данным Министерства энергетики, задолженность по зарплате украинским шахтерам составляет около $26,25 миллиона (1,9 миллиарда рублей), и заявил, что реальный долг почти в два раза больше.