В ноябре 2019 года министр сообщил, что Минюст в связи с недостаточным финансированием пенитенциарной системы планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, а также создание частных СИЗО. В августе 2020 года ведомство объявило о начале распродажи тюрем: первым на продажу выставили Ирпенский исправительный центр.
На вопрос, сколько на Украине должно остаться тюрем, Малюська ответил «две».
«Две, если не считать СИЗО. СИЗО необходимы в каждом большом городе, потому что следствие, хочешь не хочешь, будет происходить, досудебное расследование. И людей надо будет куда-то определять», — сказал он.
По его мнению, модель реформы, которой должна следовать Украина, — это модель Северной Европы, которая сфокусирована на наказаниях, не связанных с лишением свободы, и ориентирована на социализацию людей. Принцип «око за око», который сегодня действует в пенитенциарной системе Украины, по словам министра, нерационален.
Кроме того, по данным главы Минюста, в стране действуют «десятки» пустых тюрем, на содержание каждой из которых из бюджета тратится минимум 10 миллионов гривен (27,2 миллиона рублей) ежегодно.