Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что в стране нужно оставить лишь две тюрьмы, не считая СИЗО. Он сказал об этом в интервью телеканалу «Дом» 5 сентября

С преступностью покончено? На Украине распродают тюрьмы © AFP, Sergei SUPINSKY

На вопрос, сколько на Украине должно остаться тюрем, Малюська ответил «две».

«Две, если не считать СИЗО. СИЗО необходимы в каждом большом городе, потому что следствие, хочешь не хочешь, будет происходить, досудебное расследование. И людей надо будет куда-то определять», — сказал он.

По его мнению, модель реформы, которой должна следовать Украина, — это модель Северной Европы, которая сфокусирована на наказаниях, не связанных с лишением свободы, и ориентирована на социализацию людей. Принцип «око за око», который сегодня действует в пенитенциарной системе Украины, по словам министра, нерационален.

Кроме того, по данным главы Минюста, в стране действуют «десятки» пустых тюрем, на содержание каждой из которых из бюджета тратится минимум 10 миллионов гривен (27,2 миллиона рублей) ежегодно.