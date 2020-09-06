Ранее Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и за всеобщую амнистию.
Кулеба считает, что Фокин «вышел за пределы своей позиции».
«Я уверяю вас, что с того, что я знаю с тех заседаний, контактов в рамках ТКГ, которые уже состоялись, господин Фокин занимал там официальную позицию. Он, очевидно, позволил себе выйти за пределы той позиции, которую он отстаивает в ТКГ, и начал рассуждать о вещах, которые, во-первых, стали очень резонансными, а во-вторых, и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, и я как министр иностранных дел четко заявили публично о том, что это лишь личное мнение господина Фокина — они не представляют государственной, официальной позиции Украины на этих переговорах», — пояснил министр.
При этом он не видит причин «топором замахиваться» и отстранять Фокина из ТКГ.
Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал отозвать Фокина из контактной группы. К немедленному увольнению замглавы делегации призвала и партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».