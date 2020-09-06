Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин допустил ошибку, высказавшись по вопросам особого статуса Донбасса и полной амнистии, и впредь этого не повторит. Он сказал об этом в интервью «Радио Свобода» 5 сентября

«У политика уровня Витольда Фокина не может быть личных позиций» - депутат Госдумы объяснил, что происходит в Офисе Зеленского © скриншот видео "Украина.ру"/"В гостях у Гордона"

Кулеба считает, что Фокин «вышел за пределы своей позиции».

«Я уверяю вас, что с того, что я знаю с тех заседаний, контактов в рамках ТКГ, которые уже состоялись, господин Фокин занимал там официальную позицию. Он, очевидно, позволил себе выйти за пределы той позиции, которую он отстаивает в ТКГ, и начал рассуждать о вещах, которые, во-первых, стали очень резонансными, а во-вторых, и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, и я как министр иностранных дел четко заявили публично о том, что это лишь личное мнение господина Фокина — они не представляют государственной, официальной позиции Украины на этих переговорах», — пояснил министр.

При этом он не видит причин «топором замахиваться» и отстранять Фокина из ТКГ.

Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал отозвать Фокина из контактной группы. К немедленному увольнению замглавы делегации призвала и партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».