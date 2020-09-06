Милиция выставила заграждения вокруг Октябрьской площади в центре Минска, где ожидается несанкционированное шествие оппозиции, передает РИА Новости 6 сентября

Дождь разогнал митингующих у Дворца независимости в Минске © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко устраивают по воскресеньям.

На Октябрьской площади в столице Белоруссии находятся дворец Республики, а также дом Профсоюзов, а через небольшой сквер — Администрация президента республики. Движение автомобилей по проспекту Независимости, который проходит в том числе через площадь, осуществляется без ограничений, работают все станции метро.

Следующая по проспекту площадь — площадь Независимости, где находятся дом правительства, минский горисполком и нижняя палата парламента, пока не оцеплены, однако милиция уже приготовила временные металлические заграждения. Сейчас они сложены около гостиницы «Минск».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.