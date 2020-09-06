Германия ужесточит санкции против Белоруссии, если ее президент Александр Лукашенко не отреагирует на требования Евросоюза. Об этом глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в интервью газете Bild am Sonntag 5 сентября

Европейский привет белорусской оппозиции. Почему ЕС не стал вводить санкции против Лукашенко © REUTERS, Stringer

«Если Лукашенко не отреагирует, то будут введены новые санкции», — сказал Маас.

Он подчеркнул, что требования ЕС заключаются в переговорах между Лукашенко и оппозицией, проведении новых выборов, а также прекращении насилия против участников протестов.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.