Светлана Тихановская, Марии Колесникова и Вероника Цепкало заявили, что никакого раскола оппозиции в Белоруссии нет. Они сказали об этом в ходе трансляции на YouTube-канале «Страна для жизни» 5 сентября

Штаб Бабарико заверил, что создание оппозиционной партии не затронет работу Координационного совета © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Я не знаю вообще, откуда пошло такое мнение, что мы разделились, что мы больше не вместе. Мы вместе, у нас есть цель, она не изменилась с предвыборной кампании, и мы все вместе к ней идем», — заявила она.

Политик выразила благодарность члену президиума совета и координатору штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Колесниковой за то, что та продолжает оставаться в Минске. Тихановская также отметила, что, хотя решение штаба Бабарико о создании партии и было «немного неожиданным» для нее, это не противоречит общей цели.

«Мы будем идти параллельно», — подчеркнула она.

Ранее сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии завела по этому факту дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.

Позднее Колесникова объявила о создании новой политической партии «Вместе», чьей целью является проведение конституционной реформы, работа над улучшением экономической обстановки, а также предоставление людям возможности проявлять свою гражданскую позицию.