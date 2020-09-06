Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за угроз ударов по украинским позициям в Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, говорится на странице ведомства в Facebook 5 сентября

Пушилин выдвинул ультиматум Украине и пригрозил уничтожить траншеи ВСУ в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Денис Пушилин распорядился нанести удар по незаконно возведенным инженерным сооружениям украинских силовиков в районе поселка Шумы. Он призвал Киев «с 08:00 7 сентября обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе» во избежание жертв среди силовиков.

«Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы. МИД уже проинформировало Трехстороннюю контактную группу, что мы инициируем встречу на завтра (6 сентября — ред.). Очевидно, что такие намерения — отчаянный поиск нарушения режима прекращения огня. Это абсолютно неприемлемо», — говорится в сообщении МИД.

Заседание должно состояться в формате видеоконференции. Предложение МИД Украины уже поддержала спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау.

По словам главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кравчука, экстренное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы должно еще раз зафиксировать, что прекращение огня в Донбассе является и должно быть самым важным для всех сторон. Он считает, что заявление Пушилина является ничем иным, как желанием обострить ситуацию в Донбассе.

С 27 июля стороны конфликта в Донбассе приступили к соблюдению дополнительных мер контроля и координации перемирия, которое, согласно договоренностям, должно продлиться до полного урегулирования кризиса в регионе. Эти меры включают запрет на проведение инженерных работ на линии соприкосновения сторон.