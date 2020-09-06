За последние шесть лет Киев не сделал практически ничего для исполнения Минских соглашений, и блокирует все попытки выйти из сложившегося тупика, сказал депутат-единоросс Дмитрий Белик в интервью Украина.ру 5 сентября

Он напомнил, что как только замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин предложил выполнить некоторые положения Минских соглашений, его сразу попытались привлечь к ответственности.

«Это говорит либо о том, что нынешняя власть не знает, что написано в документе, либо и не планирует предпринимать реальные шаги по разрешению конфликта. Никакого движения вперед с такой позицией украинской власти не будет, только громкие заявления и пиар на крови и надежде жителей Донбасса», — подчеркнул политик.

Украина: из «донбасского тупика» есть выход, но он сложный для Зеленского © REUTERS, Gleb Garanich

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