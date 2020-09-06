Он напомнил, что как только замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин предложил выполнить некоторые положения Минских соглашений, его сразу попытались привлечь к ответственности.
«Это говорит либо о том, что нынешняя власть не знает, что написано в документе, либо и не планирует предпринимать реальные шаги по разрешению конфликта. Никакого движения вперед с такой позицией украинской власти не будет, только громкие заявления и пиар на крови и надежде жителей Донбасса», — подчеркнул политик.
Белик отметил, что в сложившейся ситуации на одной чаше весов лежат интересы ряда политических игроков внутри Украины, а на другой — жизни детей Донбасса.
С текстом интервью можно ознакомиться здесь.