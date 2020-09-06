Он напомнил, что как только замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин предложил выполнить некоторые положения Минских соглашений, его сразу попытались привлечь к ответственности.

«Это говорит либо о том, что нынешняя власть не знает, что написано в документе, либо и не планирует предпринимать реальные шаги по разрешению конфликта. Никакого движения вперед с такой позицией украинской власти не будет, только громкие заявления и пиар на крови и надежде жителей Донбасса», — подчеркнул  политик.

Украина: из «донбасского тупика» есть выход, но он сложный для Зеленского
Украина: из «донбасского тупика» есть выход, но он сложный для Зеленского
© REUTERS, Gleb Garanich
Белик отметил, что в сложившейся ситуации на одной чаше весов лежат интересы ряда политических игроков внутри Украины, а на другой — жизни детей Донбасса.

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