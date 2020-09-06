«Не может быть «личных позиций» у политика уровня Фокина, который был первым премьер-министром Украины, тем более, по таким чувствительным вопросам, как восстановление мира на Востоке Украины», — сказал политик.
По его словам, «реакция главы Офиса президента, точнее невнятная аргументация, говорит лишь о том, что высказывания господина Фокина попали, как говорится, «не в бровь, а в глаз».
Ранее политолог Алексей Якубин сказал, что Фокин в данном случае высказал одну из позиций, которая уже обсуждалась в Офисе президента, но на публичный уровень не выходила.
С текстом интервью можно ознакомиться здесь.