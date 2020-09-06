«Не может быть «личных позиций» у политика уровня Фокина, который был первым премьер-министром Украины, тем более, по таким чувствительным вопросам, как восстановление мира на Востоке Украины», — сказал политик.

Фокин на скандальном «Миротворце». Чего же хочет Зеленский — мира или войны?
Фокин на скандальном «Миротворце». Чего же хочет Зеленский — мира или войны?
© пресс-служба президента Украины
По его словам, «реакция главы Офиса президента, точнее невнятная аргументация, говорит лишь о том, что высказывания господина Фокина попали, как говорится, «не в бровь, а в глаз».

Ранее политолог Алексей Якубин сказал, что Фокин в данном случае высказал одну из позиций, которая уже обсуждалась в Офисе президента, но на публичный уровень не выходила.

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