Высказывания замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о необходимости распространить особый статус на все территории Донецкой и Луганской областей не являются только его личной позицией, сказал депутат-единоросс Дмитрий Белик в интервью Украина.ру 5 сентября

«Не может быть «личных позиций» у политика уровня Фокина, который был первым премьер-министром Украины, тем более, по таким чувствительным вопросам, как восстановление мира на Востоке Украины», — сказал политик.

Фокин на скандальном «Миротворце». Чего же хочет Зеленский — мира или войны? © пресс-служба президента Украины

Ранее политолог Алексей Якубин сказал, что Фокин в данном случае высказал одну из позиций, которая уже обсуждалась в Офисе президента, но на публичный уровень не выходила.

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