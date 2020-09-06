Продвижению в вопросах безопасности сопутствует регресс во всех остальных аспектах выполнения Минских соглашений по вине Киева, рассказала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в интервью изданию Украина.ру

«Прогресс есть в рамках перемирия и вопросов безопасности. В течение последнего месяца не пострадал ни один мирный гражданин — нет ни одного раненого или погибшего, разрушений инфраструктуры. Это существенный прогресс», — подчеркнула глава МИД ДНР.

Зеленский пошёл дальше Порошенко: Украина отказывается от Минских соглашений © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Никоноровой, все дело в отношении парламента Украины, единственного законодательного органа власти по выполнению первых и вторых Минских соглашений.

Она отметила, что Рада перечеркивает Минские соглашения своими постановлениями и использует терминологию, которая им противоречит Комплексу мер.

В связи с этим непонятно, «как собственно этот парламент будет реализовывать остальные аспекты и пункты Комплекса мер(второго «Минска» — ред.)».

С текстом интервью можно ознакомиться здесь.