«Прогресс есть в рамках перемирия и вопросов безопасности. В течение последнего месяца не пострадал ни один мирный гражданин — нет ни одного раненого или погибшего, разрушений инфраструктуры. Это существенный прогресс», — подчеркнула глава МИД ДНР.
При этом в других вопросах «не то что прогресс, но мы видим и определенный регресс, так как украинская сторона своим постановлением завела переговоры в абсолютный и полный тупик».
По словам Никоноровой, все дело в отношении парламента Украины, единственного законодательного органа власти по выполнению первых и вторых Минских соглашений.
Она отметила, что Рада перечеркивает Минские соглашения своими постановлениями и использует терминологию, которая им противоречит Комплексу мер.
В связи с этим непонятно, «как собственно этот парламент будет реализовывать остальные аспекты и пункты Комплекса мер(второго «Минска» — ред.)».
С текстом интервью можно ознакомиться здесь.