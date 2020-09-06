Новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук под внешней мягкостью скрывает жесткие инструкции, полученные в Киеве, сказала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в интервью изданию Украина.ру

«Можно сказать, что Леонид Кравчук ведет себя на данный момент мягко. Но под этой мягкостью просматриваются попытки завуалировать мирным настроением довольно жесткие инструкции», — заявила она.

Никонорова пояснила, что каких-то серьезных шагов по наиболее важным политическим вопросам Кравчук не делает, а его письмо Верховной Раде «составлено не совсем так, чтобы достичь результата».

«Буквально несколько слов были изменены: в частности, не "рассмотреть возможность приведения в соответствие Минским соглашениям постановления Верховной Рады", а "рассмотреть на соответствие"», — отметила она, подчеркнув, что буквально несколько слов меняют смысл обращения.

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