«Можно сказать, что Леонид Кравчук ведет себя на данный момент мягко. Но под этой мягкостью просматриваются попытки завуалировать мирным настроением довольно жесткие инструкции», — заявила она.
Никонорова пояснила, что каких-то серьезных шагов по наиболее важным политическим вопросам Кравчук не делает, а его письмо Верховной Раде «составлено не совсем так, чтобы достичь результата».
«Буквально несколько слов были изменены: в частности, не "рассмотреть возможность приведения в соответствие Минским соглашениям постановления Верховной Рады", а "рассмотреть на соответствие"», — отметила она, подчеркнув, что буквально несколько слов меняют смысл обращения.
В целом Кравчук ведет себя именно в таком ключе на заседаниях Контактной группы, заключила глава МИД ДНР.
С текстом интервью можно ознакомиться здесь.