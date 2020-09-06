Больше всего власти Донецкой Народной Республики обеспокоены оборудованием новых траншей и окопов, новые инженерные сооружения и некоторое продвижение в сторону Донецка со стороны Украины, рассказала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в интервью изданию Украина.ру

Она отметила, что украинская сторона не только постоянно нарушает перемирие, но и оборудует новые позиции и продолжает продвижение в сторону Донецка.

«Если эти траншеи не будут закопаны и нам не будет сообщено об этом, то главнокомандующим будет приниматься решение, чтобы эти траншеи были уничтоженёы прямым попаданием, о чем мы украинскую сторону предварительно уведомим, чтобы не было человеческих жертв», — сказала она.

Никонорова подчеркнула, что эти нарушения Киева «должны быть устранены в любом случае», о чем были уведомлены все участники Контактной группы и представители Украины в частности.

По ее словам, все вышеуказанные действия будут совершаться строго в рамках существующих договоренностей, «после безуспешных попыток задействовать Координационный механизм соответствующее командование имеет право отдать приказ о применении крайних мер».

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