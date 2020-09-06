По ее словам, глава украинской делегации Леонид Кравчук вопреки сложившимся правилам обсуждения вопросов в ТКГ просил передать слово неким экспертам украинской делегации, «что вызвало недоумение и возмущение и с нашей стороны, и со стороны представителя России».
«Поэтому позволение украинской делегации предоставить слово экспертам — это в какой-то степени нарушение принципа беспристрастности, так как ни нам, ни Российской Федерации таких привилегий ранее не предоставлялось», — подчеркнула Никонорова.
Она также отметила, что на все аргументированные вопросы и предложения Донецка украинская сторона в уже ставшей традиционной манере пыталась не давать ответа.
Глава МИД ДНР выразила надежду на то, что на следующем заседании ситуация исправится.
С текстом интервью можно ознакомиться здесь.