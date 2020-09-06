Атмосфера на последних переговорах Трехсторонней контактной группы была не самой лучшей, был нарушен принцип беспристрастности, рассказала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в интервью изданию Украина.ру

По ее словам, глава украинской делегации Леонид Кравчук вопреки сложившимся правилам обсуждения вопросов в ТКГ просил передать слово неким экспертам украинской делегации, «что вызвало недоумение и возмущение и с нашей стороны, и со стороны представителя России».

«Поэтому позволение украинской делегации предоставить слово экспертам — это в какой-то степени нарушение принципа беспристрастности, так как ни нам, ни Российской Федерации таких привилегий ранее не предоставлялось», — подчеркнула Никонорова.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова: Мы испытываем сдержанный оптимизм по поводу прекращения огня © из личного архива Натальи Никоноровой

Глава МИД ДНР выразила надежду на то, что на следующем заседании ситуация исправится.

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