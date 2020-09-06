На таких людях, как президент Белоруссии Александр Лукашенко, современные политтехнологические методы не работают, считает директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Владимир Мамонтов: Технологии «цветных революций» рассчитаны на бесхребетных хомячков © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«Эти технологии (технологии «цветных революций» — Ред.) рассчитаны на бесхребетных хомячков и на людей, которые уже почти полностью растворены этой кислотой непротивления, общим ботанизмом. Такие люди, как Лукашенко, Каддафи и многих других, можно называть устаревшими, и в известном смысле это так, но к ним эти современные политтехнологические методы не подходят», — сказал Мамонтов.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.