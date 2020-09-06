По мнению эксперта, Лукашенко удалось сохранить власть, ведь «просто так его не сковырнешь».
«Эти технологии (технологии «цветных революций» — Ред.) рассчитаны на бесхребетных хомячков и на людей, которые уже почти полностью растворены этой кислотой непротивления, общим ботанизмом. Такие люди, как Лукашенко, Каддафи и многих других, можно называть устаревшими, и в известном смысле это так, но к ним эти современные политтехнологические методы не подходят», — сказал Мамонтов.
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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.