«Слугу народа» ожидает потеря голосов на местных выборах из-за падения рейтингов Зеленского, считает политтехнолог Марат Баширов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его словам, наблюдаемое падение рейтингов Владимира Зеленского отразится и на его партии, в частности, на итогах местных выборов.

«Пока на Украине еще не появилась так называемая третья сила, которая могла бы оттягивать на себя голоса и была бы дееспособной, то есть у нее была бы политическая воля. Поэтому стоит ожидать снижение количества людей, которые пойдут голосовать, потери голосов партией «Слуга народа»», — отметил политтехнолог.

Марат Баширов: Лукашенко проявил недюжинные способности к переменам ради удержания власти © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Львиная доля тех надежд, которые адресовались господину Зеленскому и дали ему такой внушительный результат на выборах, связаны с достижением мира в Донбассе и экономическим улучшением. Но ни первое, ни второе не случилось. Отсюда и падение рейтинга, и реакция его политических соперников», — сказал Баширов.

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Местные выборы на Украине пройдут 25 октября.