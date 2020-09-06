По его словам, наблюдаемое падение рейтингов Владимира Зеленского отразится и на его партии, в частности, на итогах местных выборов.
«Пока на Украине еще не появилась так называемая третья сила, которая могла бы оттягивать на себя голоса и была бы дееспособной, то есть у нее была бы политическая воля. Поэтому стоит ожидать снижение количества людей, которые пойдут голосовать, потери голосов партией «Слуга народа»», — отметил политтехнолог.
По его мнению, падение рейтингов президента связано в обещаниями, которые он давал народу перед выборами, но не выполнил.
«Львиная доля тех надежд, которые адресовались господину Зеленскому и дали ему такой внушительный результат на выборах, связаны с достижением мира в Донбассе и экономическим улучшением. Но ни первое, ни второе не случилось. Отсюда и падение рейтинга, и реакция его политических соперников», — сказал Баширов.
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Местные выборы на Украине пройдут 25 октября.