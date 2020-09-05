Европейское командование вооруженных сил США заявило, что полет над Украиной бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, был осуществлен с целью демонстрации возможностей по сдерживанию России. Об этом сказано в заявлении ведомства, опубликованном на официальном сайте 4 сентября

Как уточняется, три бомбардировщика B-52 Stratofortress ВВС США с 5-го бомбардировочного крыла базы ВВС Майнот продемонстрировали обучение по взаимодействию с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины.

Отмечается, что данный полет был запланирован как часть учений по испытанию шести самолетов B-52 на авиабазе Ферфорд в Глостершире в Великобритании.

В рамках миссии партнеры проработали подготовку в воздухе, возможности коллективной обороны, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России и обеспечения безопасности союзников и партнеров.

В частности, к северу от Крыма над Украиной летали 3 стратегические бомбардировщики B-52H с бортовыми номерами 61-0034, 60-0005 и 60-0044 и позывными Юлия.

Они пролетели над Волынской, Ровенской, Житомирской областями и Киевом. Затем самолеты развернулись в Херсонскую область и сделали круг вдоль побережья Азовского моря.

Три американских самолета B-52H сопровождало два Су-27 и два МиГ-29 украинских вооруженных сил.