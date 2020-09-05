Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Ольга Ковалькова покинула Белоруссию. Об этом в субботу, 5 сентября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу КС

«Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги», — говорится в сообщении.

Белорусская оппозиция смотрела на Восток и ждала поддержки от Кремля - член Координационного совета © Кадр из видео/TUT.BY. Политика

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», санкция которой предполагает до пяти лет колонии.