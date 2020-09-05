«Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги», — говорится в сообщении.
Ранее Ковалькова провела десять суток в изоляторе по обвинению в участии в акции на проходной Минского тракторостроительного завода.Затем ей назначили еще 15 суток административного ареста.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», санкция которой предполагает до пяти лет колонии.